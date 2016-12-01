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    Axoft пополнил облачный портфель решением DataStorm

Axoft пополнил облачный портфель решением DataStorm


01.12.2016

Axoft пополнил облачный портфель решением DataStorm

Компании Axoft, сервисный IT-дистрибутор на территории России и СНГ, и DataStorm, разработчик облачной системы управления предприятием, заключили дистрибуторское соглашение. Тем самым Axoft расширил пул решений и сервисов, предоставляемых по подписке.

Партнеры Axoft получают возможность усилить облачное направление за счёт сервиса DataStorm, который представляет собой облегченную альтернативу ERP-системы. Платформа позволяет вести управленческий и финансовый учёт ресурсов компании: управлять закупкой и реализацией товара, осуществлять контроль и прогноз поступления денежных средств, отслеживать финансовую задолженность перед компанией.

Основные потребители сервиса - торговые компании малого и среднего бизнеса, работающие на рынке B2B. В эту категорию попадают как партнеры Axoft, так и конечные пользователи – компании, занятые в сфере оптовой и розничной продажах, в перспективе и онлайн-магазины. В России таких компаний, по данным Росстата на 2014 год, насчитывается порядка 0,5 млн.

 "Мы активно развиваем направление облачных решений AxoftCloud. Платформа DataStorm с новым подходом предоставления готовой бизнес-среды для сегмента B2B выделяется среди прочих решений, поэтому перспективно расширит наш портфель", - отметил Евгений Куртуков, руководитель отдела поддержки и развития продаж Axoft.

 "Я давно знаком с компанией Axoft, и учитывая их активную позицию на рынке, рад возможности плодотворного сотрудничества. Мы также надеемся, что обширная база партнеров дистрибутора, поможет сделать решение более доступным и популярным", - говорит Павел Пуляев, основатель DataStorm.

Более подробную информацию о компании Axoft можно получить на корпоративном сайте www.axoft.ru.

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