Европол ликвидировал ботнет Avalanche

02.12.2016







30 ноября текущего года в ходе спецоперации сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины учавтвовали в ликвидации ботнета Avalanche и аресте пятерых стоящих за ним киберпреступников. Совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Главного следственного комитета Нацполиции были проведены обыски в сорока помещениях и изъяты десятки серверов. В общей сложности эксперты прекратили деятельность 220 инфицированных серверов и заблокировали свыше 800 тыс. доменов.

По данным сотрудников киберполиции, ботнет Avalanche существовал с 2009 года и использовался для распространения вредоносного ПО, фишинговых писем и спама, а также для отмывания денег рекрутинговых компаний. В неделю Avalanche рассылал свыше 1 млн писем с вредоносными ссылками или вложениями. Ежедневно с помощью ботнета вредоносным ПО заражались порядка полумиллиона компьютеров. В общей сложности ущерб от деятельности киберпреступников составил более 100 млн евро.

Спецоперация проходила при участии 180 оперативников одновременно в 30 странах и координировалась из главного офиса Европола в Гааге. Трое из пяти задержанных оказались украинцами. Один из них при задержании оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия. При обыске по месту проживания преступника была изъята компьютерная техника, $72 тыс., флэш-накопители, жесткие диски, Wi-Fi антенны направленного действия, SIM-карты украинских и зарубежных операторов, банковские карты и несколько паспортов, выданных на имя задержанного.

Securitylab

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