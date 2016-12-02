Хакеры атаковали 100 тыс. клиентов британского интернет-провайдера

02.12.2016







Клиенты британского интернет-провайдера Talktalk Telecom Group PLC стали жертвами кибератаки. Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании, инцидент затронул лишь "небольшое количество пользовательских маршрутизаторов".

"Наряду с другими интернет-провайдерами в Великобритании и за границей мы предпринимаем шаги для выяснения возможного влияния червя Mirai", - сообщила пресс-служба Talktalk.

Согласно заявлению британской государственной компании Post Office, в воскресенье, 27 ноября, кибератаке подверглись 100 тыс. пользовательских маршрутизаторов. Напомним, в этот же день жертвами хакеров стали порядка 900 тыс. клиентов немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Причиной сбоя в работе маршрутизаторов оказался новый образец печально известного вредоносного ПО Mirai. По данным ИБ-экспертов из Flashpoint, вредонос инфицировал устройства не только в Германии, но также порядка в 10 странах мира, в том числе в Великобритании и Бразилии.

Британские пользователи испытывали проблемами с доступом к интернету, однако, по заявлению компании, их данные затронуты не были. "Мы обнаружили источник проблемы и приняли меры по ее устранению", - сообщила пресс-служба, не уточнив, о каком именно источнике идет речь.

Securitylab

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