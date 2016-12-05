ЦБР обвинил хакеров в краже более 2 млрд рублей из банков России

05.12.2016







Хакеры пытались украсть в 2016 году около 5 миллиардов рублей со счетов российских банков, но большую часть кибератак удалось предотвратить, и по факту злоумышленники похитили более 2 миллиардов рублей ($26 миллионов), сказал на брифинге в пятницу заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев

"Сумма покушений на хищения - это те деньги, на которые покушались, но не факт, что они были выведены в полном объеме... а есть те деньги, которые потенциально вернуть невозможно, то есть это деньги, которые в явном виде ушли злоумышленникам - на сегодняшний день эта сумма составляет чуть больше 2 миллиардов рублей", - сказал он.

Это "тысячные доли процента" в масштабе всей банковской системы, добавила первый зампред ЦБР Ксения Юдаева.

В начале 2016 года были зафиксированы целенаправленные атаки, связанные с подменой входных данных для АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России), в результате которых были совершены покушения на хищение денежных средств с корреспондентских счетов, открытых в Банке России, в объеме 2,87 миллиарда рублей.

"Покушения на хищения у нас зафиксированы по всей отчетности - больше 5 миллиардов рублей по текущему году", - уточнил Сычев.

При этом было предотвращено хищение 1,67 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей временно заблокированы финансовыми организациями, в которых злоумышленники открывали счета с целью осуществления несанкционированных переводов, говорится в обзоре ЦБ.

ЦБР не будет компенсировать банкам потери с их корреспондентских счетов.

Россия в пятницу сообщила, что раскрыла попытку иностранных спецслужб посеять хаос в российской банковской системе с помощью скоординированной волны кибератак и ложных сообщений СМИ о разорении банков. В заявлении ФСБ говорится, что начало атаки, целью которой были ведущие национальные и региональные банки в ряде российских городов, было запланировано на 5 декабря.

"ФСБ предупредила про 5 декабря, коллеги работают на опережение", - сказал Сычев.

К концу года на банковских счетах скапливаются большие денежные остатки как физлиц, так и компаний, и банковские счета являются "лакомым куском" для злоумышленников.

"Мы банки предупредили, дали рекомендации, но экстраординарных ситуаций мы не ожидаем... Все, что можно предпринять для профилактики этой заразы мы сделали", - добавил Сычев.

Один из крупнейших частных российских банков, Альфа-банк, сообщил в пятницу, что готовящиеся кибератаки могут быть мощнее, чем те, что предпринимались ранее, и что он подготовился к ней.

"Альфа-банк располагает детальной информацией о готовящихся кибератаках и возможных информационных вбросах, которые могут сопровождать данные кибератаки. Мы полагаем, что это будет одна из ранее известных разновидностей атак, но более сильная по мощности и продолжительности. Для защиты от таких угроз в банке используется многоуровневая система безопасности и мы уверены, что она позволит нам предотвратить негативные последствия от кибератаки и обеспечить непрерывность обслуживания наших клиентов", - сообщила пресс-служба.

Источник:

Reuters

Добавить комментарий