В Госдуму скоро внесут законопроект о лишении хакеров свободы до десяти лет

05.12.2016







Законопроект, вводящий уголовную ответственность за киберпреступления в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в скором времени будет внесен в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Поправки в Уголовный кодекс, вводящие новую статью, были разработаны при поддержке Банка России и при участии МВД. Банк России в своем комментарии отметил, что сейчас хакеры получают наказания за преступления в финансовой сфере, которые не соответствует нанесенному им ущербу, например могут получить условный срок за многомиллионные хищения.

Законопроект признает киберпреступление в финансовой сфере не мошенничеством, а кражей. Он также вводит более суровые последствия для киберпреступников – до 5-10 лет лишения свободы. По словам регулятора, этот законопроект планируется внести в Госдуму в скором времени.

Поправки в Уголовный кодекс, вводящие новую статью, были разработаны при поддержке Банка России и при участии МВД. Банк России в своем комментарии отметил, что сейчас хакеры получают наказания за преступления в финансовой сфере, которые не соответствует нанесенному им ущербу, например могут получить условный срок за многомиллионные хищения.

Законопроект признает киберпреступление в финансовой сфере не мошенничеством, а кражей. Он также вводит более суровые последствия для киберпреступников – до 5-10 лет лишения свободы. По словам регулятора, этот законопроект планируется внести в Госдуму в скором времени.

Источник:

РИА Новости

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