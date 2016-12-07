Северокорейские хакеры взломали военную систему Южной Кореи

07.12.2016







Хакеры Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) взломали военную систему киберкомандования Южной Кореи. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает "Би-би-си".

По словам пресс-секретаря военного ведомства Южной Кореи, группировка северокорейских хакеров обошла специально созданную от кибератак КНДР систему защиты и похитила сведения. "Судя по всему, серверы военного киберкомандования были заражены вредоносными программами. В ходе расследования мы обнаружили, что часть документов, содержащих конфиденциальную информацию, были взломаны", — добавил он.

Какого уровня информация была украдена кибервзломщиками, неизвестно. В материале издания отмечается, что хакеры могли похитить как планы военных действий, так и данные низкой секретности. Пресс-секретарь военного ведомства этот вопрос не прокомментировал.

Отмечается, что Северная Корея располагает тысячами сотрудников, специально обученных кибервзлому. Об этом "Би-би-си" рассказал беженец из КНДР и профессор информатики Ким Хун-Кван (Kim Heung-Kwan).

Он заявил, что еще с 2010 года северокорейские хакеры проходят обучение с упором на интерфейсы прикладного программирования (APIs), которые могут быть использованы для взлома национальных инфраструктур.

Источник:

Lenta.ru

Фото: Reuters

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