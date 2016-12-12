Спецслужбы США обвиняют русских хакеры взломали сети Нацкомитета республиканцев

12.12.2016







Связанным с РФ хакерам удалось получить доступ к компьютерным сетям Национального комитета Республиканской партии США (НКРП) и похитить информацию, однако злоумышленники не опубликовали украденные данные. К такому выводу пришли спецслужбы США.

Как считает американская разведка, киберпреступникам, якобы действующим по указке РФ, удалось получить несанкционированный доступ к серверам НКРП в дополнение к кибератакам на сети Нацкомитета Демократической партии США (НКДП), однако хакеры не обнародовали информацию. По мнению властей, данный факт подтверждает, что РФ якобы была заинтересована в победе на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, а не демократки Хиллари Клинтон, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве.

Как утверждают представители Республиканской партии США, за последние несколько месяцев компьютерная сеть организации скомпрометирована не была, атакам подверглись лишь учетные записи ряда членов партии.

По словам одного из собеседников издания, знакомого с ходом расследования ФБР, попытки проникновения в сеть Республиканской партии были, однако они оказались неуспешными. Тем не менее, американские разведслужбы придерживаются иного мнения. Свои выводы агентства уже представили текущему президенту Бараку Обаме и ряду высокопоставленных чиновников.

Предположительно, атака была осуществлена весной нынешнего года - примерно в то же время, что и взлом серверов НКДП. В настоящее время точно неясно, какая информация была похищена в результате инцидента. Как считают в разведке, за обеими атаками стоит одна и та же хакерская группировка.

"Мы с высокой степенью уверенности считаем, что они взломали НКДП и НКРП и умышленно не обнародовали документы, касающиеся республиканской организации", - приводит NYT слова неназванного представителя администрации США.

Securitylab

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