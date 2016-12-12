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    Минфин и Госказначейство Украины подверглись масштабной кибератаке

Минфин и Госказначейство Украины подверглись масштабной кибератаке


12.12.2016

На минувшей неделе Министерство финансов и Государственной казначейской службы Украины пережили масштабную хакерскую атаку, из-за которой в течение двух дней была заблокирована вся финансовая система страны.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на предварительные данные правоохранительных органов, в атаке использовался аналог вредоносного ПО BlackЕnergy, в прошлом году инфицировавшего сети "Прикарпатьеоблэнерго" и международного аэропорта Борисполь.

 По информации издания, система госуправления финансовыми потоками Украины вышла из строя 6 декабря. Заблокированными оказались структуры Минфина, Госказначейство не могло проводить оплаты, средства для уплаты налогов снимались со счетов бизнеса, однако система их "не видела". Атаки удалось остановить к 7 декабря.

 Украинские власти распорядились выделить Минфину и Госказначейству 80 млн гривен (порядка 196 млн рублей) из резервного фонда на замену устаревшего IT-оборудования, а также закупку средств раннего реагирования на кибератаки.

Securitylab

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