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    "Доктор Веб" обнаружил троянцев в прошивках популярных мобильных Android-устройств

"Доктор Веб" обнаружил троянцев в прошивках популярных мобильных Android-устройств


12.12.2016

"Доктор Веб" обнаружил троянцев в прошивках популярных мобильных Android-устройств

Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" выявили новых троянцев, которых злоумышленники внедрили в прошивки десятков моделей мобильных устройств под управлением ОС Android. Обнаруженные вредоносные приложения располагаются в системных каталогах и незаметно для пользователей загружают и устанавливают программы.

Один из этих троянцев, который получил имя Android.DownLoader.473.origin, находится в прошивках множества моделей популярных Android-устройств, работающих на аппаратной платформе MTK. На момент публикации этого материала он был найден на 26 моделях смартфонов, среди которых:

  • MegaFon Login 4 LTE

  • Irbis TZ85

  • Irbis TX97

  • Irbis TZ43

  • Bravis NB85

  • Bravis NB105

  • SUPRA M72KG

  • SUPRA M729G

  • SUPRA V2N10

  • Pixus Touch 7.85 3G

  • Itell K3300

  • General Satellite GS700

  • Digma Plane 9.7 3G

  • Nomi C07000

  • Prestigio MultiPad Wize 3021 3G

  • Prestigio MultiPad PMT5001 3G

  • Optima 10.1 3G TT1040MG

  • Marshal ME-711

  • 7 MID

  • Explay Imperium 8

  • Perfeo 9032_3G

  • Ritmix RMD-1121

  • Oysters T72HM 3G

  • Irbis tz70

  • Irbis tz56

  • Jeka JK103

Однако количество моделей Android-устройств, инфицированных этим троянцем, может оказаться гораздо больше.

Android.DownLoader.473.origin представляет собой троянца-загрузчика, который начинает работу при каждом включении зараженного устройства. Вредоносная программа отслеживает активность Wi-Fi-модуля и после обнаружения сетевого подключения соединяется с управляющим сервером, откуда получает конфигурационный файл с заданием. В этом файле содержится информация о приложении, которое троянцу необходимо скачать. После загрузки указанной программы Android.DownLoader.473.origin незаметно ее устанавливает.

Фактически по команде злоумышленников троянец способен скачивать на зараженные устройства любое ПО. Это могут быть как безобидные, так и нежелательные или даже вредоносные программы. Например, Android.DownLoader.473.origin активно распространяет рекламное приложение H5GameCenter, которое было добавлено в вирусную базу Dr.Web как Adware.AdBox.1.origin. После установки оно показывает поверх всех работающих программ небольшое изображение коробки, которое невозможно убрать с экрана. Оно представляет собой ярлык, при нажатии на который Adware.AdBox.1.origin открывает встроенный в нее каталог ПО. Кроме того, эта нежелательная программа показывает рекламные баннеры.

На различных форумах владельцы Android-устройств отмечают, что вскоре после удаления приложение H5GameCenter устанавливается в систему вновь, и значок коробки опять отображается поверх всех программ. Это происходит потому, что Android.DownLoader.473.origin повторно скачивает и устанавливает Adware.AdBox.1.origin, если программа удаляется с устройства.

Другой троянец, обнаруженный в прошивках ряда Android-устройств, получил имя Android.Sprovider.7. Он был найден на смартфонах Lenovo A319 и Lenovo A6000. Эта вредоносная программа встроена в приложение Rambla, которое предоставляет доступ к одноименному каталогу ПО для ОС Android.

Основной функционал Android.Sprovider.7 сосредоточен в отдельном программном модуле (детектируется Dr.Web как Android.Sprovider.12.origin), который в зашифрованном виде хранится в ресурсах основного приложения. Каждый раз, когда пользователь выводит устройство из режима блокировки экрана, троянец проверяет, работает ли этот вспомогательный компонент. Если он неактивен, Android.Sprovider.7 извлекает его из своих ресурсов и запускает. Модуль Android.Sprovider.12.origin обладает широким набором функций. Например, он может:

  • скачать apk-файл и попытаться установить его стандартным способом с запросом разрешения у пользователя;

  • запустить установленное приложение;

    открыть в браузере заданную злоумышленниками ссылку;

  • позвонить по определенному номеру с помощью стандартного системного приложения;

  • запустить стандартное системное телефонное приложение, в котором уже будет набран определенный номер;

  • показать рекламу поверх всех приложений;

  • показать рекламу в панели уведомлений;

  • создать ярлык на домашнем экране;

  • обновить основной вредоносный модуль.

Как известно, за накрутку установок приложений, искусственное повышение их рейтингов, а также за распространение рекламного ПО интернет-жулики получают прибыль. Поэтому вероятнее всего вредоносные программы Android.DownLoader.473.origin и Android.Sprovider.7 попали в прошивки мобильных устройств по вине недобросовестных субподрядчиков, которые участвовали в создании образов ОС и решили заработать за счет пользователей.

 

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