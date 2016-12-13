СБУ обезвредила группу хакеров Tweet

СБУ обезвредила группу хакеров

13.12.2016 13.12.2016



Служба безопасности Украины и полиция обезвредили хакерскую группировку в Харьковской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ. "Противоправную деятельность группировки хакеров приостановила в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и с процессуальным руководством прокуратуры", — сообщили в пресс-службе. Как следует из сообщения, трое жителей Харькова на протяжении двух лет вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, осуществляя DDoS-атаки "на заказ". Хакеры создавали вредоносные программы для поражения компьютеров и получения полного скрытого контроля над ними. Сейчас устанавливаются заказчики, которые пользовались услугами хакерской группировки. Лениздат

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