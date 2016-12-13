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    СБУ обезвредила группу хакеров

СБУ обезвредила группу хакеров


13.12.2016

СБУ обезвредила группу хакеров

Служба безопасности Украины и полиция обезвредили хакерскую группировку в Харьковской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

 "Противоправную деятельность группировки хакеров приостановила в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и с процессуальным руководством прокуратуры", — сообщили в пресс-службе.

 Как следует из сообщения, трое жителей Харькова на протяжении двух лет вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, осуществляя DDoS-атаки "на заказ". Хакеры создавали вредоносные программы для поражения компьютеров и получения полного скрытого контроля над ними.

 Сейчас устанавливаются заказчики, которые пользовались услугами хакерской группировки.

Лениздат

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