    СБУ обезвредила группу хакеров

Служба безопасности Украины и полиция обезвредили хакерскую группировку в Харьковской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Противоправную деятельность группировки хакеров приостановила в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и с процессуальным руководством прокуратуры", — сообщили в пресс-службе.
Как следует из сообщения, трое жителей Харькова на протяжении двух лет вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, осуществляя DDoS-атаки "на заказ". Хакеры создавали вредоносные программы для поражения компьютеров и получения полного скрытого контроля над ними.
Сейчас устанавливаются заказчики, которые пользовались услугами хакерской группировки.