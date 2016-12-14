Хакер Kapustkiy взломал сайт российского посольства в Нидерландах

14.12.2016







Хакер, известный как Kapustkiy, предположительно взломал сайт Консульского отдела Посольства России в Нидерландах (ambru.nl) и похитил персональные данные пользователей ресурса. Скомпрометированная информация включает электронные адреса, телефонные номера, паспортные данные и IP-адреса порядка 30 тыс. пользователей.

Часть БД Kapustkiy намерен опубликовать в открытом доступе. Как утверждает хакер, акция была проведена с целью указать администраторам сайта на уязвимости, которые могут привести к утечке данных.

Kapustkiy предоставил в распоряжение ресурса Motherboard фрагмент базы данных, включающий более 6 тыс. записей. Журналисты издания связались с рядом лиц, чьи данные фигурируют в числе похищенной информации. Двое из них подтвердили достоверность своих номеров паспорта и телефона, хотя указали, что срок действия паспорта уже истек.

Securitylab

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