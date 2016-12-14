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    DDoS-атаки на соперников по играм обернулись для десятков подростков арестом

DDoS-атаки на соперников по играм обернулись для десятков подростков арестом


14.12.2016

Сотрудники правоохранительных органов 13 стран совместными усилиями арестовали 34 человека по обвинению в использовании инструментов для осуществления DDoS-атак, а также допросили 101 подозреваемого. Большинство из них оказались подростками в возрасте до 20 лет.

Как сообщается на сайте Европола, арестованные являются клиентами сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. В основном они использовали атаки ради шутки, преимущественно в online-играх. Зачастую обвиняемые заказывали DDoS-атаки на своих соперников в игре с целью прервать их интернет-соединение.

 Операция проходила с 5 по 9 декабря текущего года и координировалась Европейским центром борьбы с киберпреступностью (EC3). Сотрудничество между странами осуществлялось в рамках проекта EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats), являющегося частью инициативы по борьбе с кибератаками на европейскую критическую инфраструктуру и информационные системы.

 В ходе операции были предприняты меры в соответствии с местным законодательством. В частности, правоохранители допросили, задержали, арестовали подозреваемых, наложили штраф, провели обыски и разослали родителям виновных соответствующие уведомления.

Securitylab

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