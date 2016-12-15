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    Набор эксплоитов DNSChanger заражает маршрутизаторы вместо браузеров

Набор эксплоитов DNSChanger заражает маршрутизаторы вместо браузеров


15.12.2016

Набор эксплоитов DNSChanger заражает маршрутизаторы вместо браузеров

Исследователи компании Proofpoint сообщили о новой кампании по распространению набора эксплоитов DNSChanger. Примечательно, данный набор инфицирует вредоносным ПО не браузеры, а маршрутизаторы с целью внедрить рекламу в каждый посещаемый пользователями сайт.

Киберпреступники придерживаются следующей схемы. Для начала они покупают рекламу на легитимных сайтах. Далее в рекламу внедряется вредоносный JavaScript-код, подключающийся с помощью запросов WebRTC к серверу Mozilla STUN для определения локального IP-адреса жертвы. На основании полученных данных код определяет, находится ли пользователь в локальной сети, управляемой домашним маршрутизатором. Если да, атака продолжается, если нет – пользователю выводится обыкновенная реклама.

 Жертве отображается реклама, перенаправляющая ее на набор эксплоитов DNSChanger. Далее злоумышленники отправляют браузеру изображение со спрятанным в нем при помощи стеганографии ключом шифрования. Данный ключ затем используется для расшифровки трафика, генерируемого DNSChanger.

 Как пояснили эксперты, вредоносная кампания нацелена по крайней мере на 166 моделей маршрутизаторов.

Securitylab

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