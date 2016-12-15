Набор эксплоитов DNSChanger заражает маршрутизаторы вместо браузеров
15.12.2016
Исследователи компании Proofpoint сообщили о новой кампании по распространению набора эксплоитов DNSChanger. Примечательно, данный набор инфицирует вредоносным ПО не браузеры, а маршрутизаторы с целью внедрить рекламу в каждый посещаемый пользователями сайт.
Киберпреступники придерживаются следующей схемы. Для начала они покупают рекламу на легитимных сайтах. Далее в рекламу внедряется вредоносный JavaScript-код, подключающийся с помощью запросов WebRTC к серверу Mozilla STUN для определения локального IP-адреса жертвы. На основании полученных данных код определяет, находится ли пользователь в локальной сети, управляемой домашним маршрутизатором. Если да, атака продолжается, если нет – пользователю выводится обыкновенная реклама.
Жертве отображается реклама, перенаправляющая ее на набор эксплоитов DNSChanger. Далее злоумышленники отправляют браузеру изображение со спрятанным в нем при помощи стеганографии ключом шифрования. Данный ключ затем используется для расшифровки трафика, генерируемого DNSChanger.
Как пояснили эксперты, вредоносная кампания нацелена по крайней мере на 166 моделей маршрутизаторов.