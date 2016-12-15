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    РФ передала США атаковавшего Уолл-стрит хакера

РФ передала США атаковавшего Уолл-стрит хакера


15.12.2016

РФ передала США атаковавшего Уолл-стрит хакера

Российские власти передали США задержанного ранее в Москве американского гражданина Джошуа Аарона, который подозревается в совершении кибератаки на Уолл-стрит.

 Как сообщает Газета.Ру со ссылкой на Bloomberg, переговоры между сторонами длились семь месяцев. Хакер был отправлен в США в среду, 14 декабря.

 Отмечается, что данное решение было принято в течение этой недели.

 Напомним, в мае Аарона задержали на съемной московской квартире из-за отсутствия действующего паспорта. Суд РФ постановил депортировать американца, оштрафовав на пять тысяч рублей. Было выяснено, что у Аарона была российская виза на три года, по которой он должен был выезжать из страны каждые шесть месяцев, чего он не делал.

 Аарона, а также двух граждан Израиля подозревают в крупном хищении данных из баз JPMorgan Chase & Co. и других компаний в период с 2007 по 2015 годы. За данный отрезок, как предполагается, подозреваемые украли данные более 100 млн человек.

 Сообщалось также, что Аарон просил статус беженца в России. Однако ему отказали.

Лениздат

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