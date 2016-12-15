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    Yahoo! заявила о возмржной масштабной утечке данных пользователей

Yahoo! заявила о возмржной масштабной утечке данных пользователей


15.12.2016

Yahoo! заявила о возмржной масштабной утечке данных пользователей

Американская интернет-компания Yahoo! выступила с заявлением, в котором говорится о возможной масштабной утечке данных пользователей во время хакерской атаки в 2013 году.

 "Yahoo полагает, что третья сторона в августе 2013 года похитила данные, имеющие отношение к более одному миллиарду аккаунтов пользователей", — цитирует РИА "Новости" заявление компании со ссылкой на Франс Пресс.

 При этом в Yahoo! отметили, что этот "инцидент, скорее всего, не связан с тем, о котором компания сообщила 22 сентября 2016 года".

 Напомним, в сентябре Yahoo! подтвердила похищение данных 500 млн пользователей поисковика. По ее словам, похищенные данные могут включать в себя имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, зашифрованные пароли, а также зашифрованные и незашифрованные секретные вопросы и ответы на них. Информация о кредитных картах украдена не была.

 Добавим, в июле стало известно, что один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. приобретет операционный бизнес Yahoo! за 4,83 миллиарда долларов.

 После распространения информации о взломе и многочисленных исков к компании СМИ сообщали, что сделка может сорваться. Однако Verizon заявил, что намерен купить Yahoo!, несмотря на кибератаки.

Лениздат

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