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    Сотрудники Evernote смогут читать заметки пользователей с 2017 года

Сотрудники Evernote смогут читать заметки пользователей с 2017 года


15.12.2016

Сотрудники Evernote смогут читать заметки пользователей с 2017 года

Сервис для создания и хранения заметок Evernote с января 2017 года откроет доступ некоторых из сотрудников к заметкам пользователей. Такое введение необходимо для того, чтобы компания могла контролировать работу "машинного интеллекта", говорится в сообщении компании.

С первого января 2017 года всем пользователям сервиса Evernote придется принять новое соглашение о конфиденциальности. В первую очередь это необходимо компании для того, чтобы наладить технологию "машинного обучения". В частности, для этого сотрудники сервиса должны будут следить за корректной работой этой технологии.

Как отмечают в компании, доступ к заметкам и файлам пользователей будет у ограниченного числа уполномоченных сотрудников, которые будут проходить строгие меры аутентификации для защиты этого доступа. Кроме того список таких сотрудников обещают не увеличивать.

Что касается пользователей, то новая политика конфиденциальности никак не отразиться на их работе с приложением. Кроме того у пользователей, которые категорически не желают давать доступ сотрудникам Evernote к своим записям, есть возможность либо зашифровать их, либо совсем отказаться от технологии машинного обучения в настройках приватности. Однако в компании предупреждают, что те, кто отказался от доступа, не смогут "получить максимальную отдачу от сервиса".

Sostav.ru

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