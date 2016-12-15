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    СМИ: Организатором утечки из почты Клинтон стал представитель демпартии

СМИ: Организатором утечки из почты Клинтон стал представитель демпартии


15.12.2016

СМИ Организатором утечки из почты Клинтон стал представитель демпартии

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей, работающий на WikiLeaks, рассказал в интервью Daily Mail, что источником утечки сообщений из почты экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон стал представитель американской Демократической партии.

 "Ни одна из них (утечек) не поступила от русских. Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров", ? приводит перевод заявления Мюррея ТАСС.

 Экс-дипломат отметил, что лично ездил за этими материалами в Вашингтон и что передача документов из рук в руки состоялась в лесной зоне вблизи от Американского университета.

 По словам Мюррея, источником руководило категорическое неприятие коррупции вокруг деятельности Фонда Клинтонов и создания невыгодных условий предвыборной борьбы для основного соперника Клинтон в борьбе за номинацию от демократов Берни Сандерса. В связи с этим представитель демократов решил передать материалы представителю WikiLeaks через посредника.

Лениздат

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