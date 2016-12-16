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    Мошенники используют скиммеры в виде банкомата

Мошенники используют скиммеры в виде банкомата


16.12.2016

Мошенники используют скиммеры в виде банкомата

Когда речь заходит о скиммерах, на ум приходят либо вставляющиеся в картоприемник банкомата миниатюрные устройства, либо небольшие панели, устанавливающиеся поверх клавиатуры. Тем не менее, пользователь Reddit под псевдонимом Is_It_Beef опубликовал видео, демонстрирующее скиммер совсем другого рода. Всего за сутки ролик просмотрело порядка 800 тыс. человек.

Судя по видео, злоумышленники изготовили полноценную копию передней части банкомата, оснастив ее рабочим экраном и клавиатурой. Под "капотом" у устройства находится электроника, предназначенная для считывания данных банковских карт. Подделка выполнена настолько правдоподобно, что не вызывает никаких подозрений.

 Очевидно, пользователи стали более осведомленными о скиммерах и прежде чем вставлять карту в банкомат всегда проверяют его на наличие съемной панели и других лишних устройств. Злоумышленники решили, что надежнее будет подделать банкомат полностью, и тогда потенциальные жертвы ничего не заподозрят.

Securitylab

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