 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Facebook вводит функцию борьбы с фейковыми новостями

Facebook вводит функцию борьбы с фейковыми новостями


16.12.2016

Facebook вводит функцию борьбы с фейковыми новостями

Социальная сеть Facebook начнет тестировать новую функцию, позволяющую сообщать о фейковых новостях и помечать их специальными маркерами. Об этом пишет The Financial Times.

Если пользователь сочтет новость подозрительной, он может нажать в правом верхнем углу каждого поста соответствующую кнопку. Такие новости могут быть отправлены на проверку специализированным организациям, которые выполнят проверку фактов.

Если эксперты выявят, что новость поддельная, то она будет помечена маркером "спорная" со ссылкой на обоснование организации, осуществившей проверку.

Представители Facebook подчеркивают: для компании важно, чтобы информация, которую пользователи видят в соцсети, была настоящей и имела смысл. "Мы будем работать над этой проблемой столько, сколько потребуется, чтобы сделать все правильно", — говорится в заявлении.

Необходимость создания такой функции в Facebook назрела после того как в интернете в ходе гонки за пост президента США обострилась война компроматов, которая, как многие полагают, могла повлиять на выбор граждан. Наиболее громкое проявление этой тенденции — так называемый Pizzagate.

Журдом

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.