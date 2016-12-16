Facebook вводит функцию борьбы с фейковыми новостями

16.12.2016







Социальная сеть Facebook начнет тестировать новую функцию, позволяющую сообщать о фейковых новостях и помечать их специальными маркерами. Об этом пишет The Financial Times.

Если пользователь сочтет новость подозрительной, он может нажать в правом верхнем углу каждого поста соответствующую кнопку. Такие новости могут быть отправлены на проверку специализированным организациям, которые выполнят проверку фактов.

Если эксперты выявят, что новость поддельная, то она будет помечена маркером "спорная" со ссылкой на обоснование организации, осуществившей проверку.

Представители Facebook подчеркивают: для компании важно, чтобы информация, которую пользователи видят в соцсети, была настоящей и имела смысл. "Мы будем работать над этой проблемой столько, сколько потребуется, чтобы сделать все правильно", — говорится в заявлении.

Необходимость создания такой функции в Facebook назрела после того как в интернете в ходе гонки за пост президента США обострилась война компроматов, которая, как многие полагают, могла повлиять на выбор граждан. Наиболее громкое проявление этой тенденции — так называемый Pizzagate.

Журдом



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