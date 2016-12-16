СМИ: "Русские хакеры" едва не "поставили на колени" Пентагон

16.12.2016







Российские хакеры взломали систему электронной почты американского Комитета начальников штабов в августе 2015 года. Как передат ТАСС, об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на тогдашнего руководителя КНШ Мартина Демпси.

В репортаже телеканала отмечалось, что "русские хакеры почти смогли поставить на колени Вооруженные силы США". Как утверждают журналисты, киберпреступники "ударили в самое сердце американских ВС" в августе 2015 года, взломав систему электронной почты КНШ. При этом, рассказывая о "русских хакерах", CBS ссылается на Демпси, но не цитирует его.

По версии CBS, хакеры получили доступ к учетным записям самого Демпси, а также многих других военачальников. Пентагону пришлось полностью отключить сеть, чтобы остановить атаку. По данным телеканала, доступ к данным хакеры получили, разослав сотрудникам КНШ зараженные вирусом электронные письма. При этом отмечается, что целью атаки был не шпионаж, а нанесение ущерба. Пентагону пришлось менять аппаратное и программное обеспечение, что заняло у ведомства две недели.

Лениздат

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