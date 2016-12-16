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    Стартовала подача заявок на участие в конкурсе на первую Национальную Премию ЦОДы.РФ

Стартовала подача заявок на участие в конкурсе на первую Национальную Премию ЦОДы.РФ


16.12.2016

Стартовала подача заявок на участие в конкурсе на первую Национальную Премию ЦОДы.РФ

 

Началась регистрация на участие в первой Национальной Премии ЦОДы.РФ, которая будет вручена участникам конкурса 16 февраля 2017 года. К участию приглашаются профессионалы рынка центров обработки данных: как представители компаний, работающих в сфере ЦОД, так и потребители товаров/услуг данного сегмента рынка!

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Конкурс пройдет в 3 этапа: 1) отбор заявок на участие согласно критерию профессиональной причастности кандидата к отрасли ЦОД; 2) открытое онлайн-голосование за участников и отбор финалистов – номинантов на Премию; 3) закрытое онлайн-голосование за финалистов Премии с целью определения победителей. Отметим, что первый этап (этап номинирования) продлится почти месяц – и 14 декабря 2016 года сбор заявок будет закрыт!

Подать заявки на участие можно в следующих номинациях:

  • "Человек года" (присуждается участнику рынка ЦОД, работа которого привнесла наибольший вклад в развитие отрасли)

  • "DCLady" (присуждается женщине, работа которой привнесла наибольший вклад в развитие отрасли)

  • "Креатив года" (присваивается команде маркетологов, реализовавшей наиболее эффективную и яркую рекламную кампанию)

  • "Золотое перо года" (присуждается участнику рынка ЦОД, написавшему наиболее полезную и интересную книгу или статью, опубликованную в печатных и/или электронных СМИ)

  • "Голос года" (присваивается участнику рынка ЦОД за лучшее выступление на отраслевом форуме или конференции)

  • "ЦОД года" (присваивается команде коммерческого ЦОДа за качественное обслуживание клиентов, надежную и безаварийную эксплуатацию ЦОДа)

  • "Лучший отечественный продукт" (присваивается наиболее качественному и зарекомендовавшему себя оборудованию или решению, разработанному и произведенному российской компанией)

  • "Продукт года в электропитании" (присваивается компании-производителю (поставщику) оборудования, отмеченного отраслью как наиболее передовое, надежное и заслуживающее доверия участников рынка)

  • "Продукт года в холодоснабжении" (присваивается компании-производителю (поставщику) оборудования, отмеченного отраслью как наиболее передовое, надежное и заслуживающее доверия участников рынка)

Внимание! Номинировать кандидатов на участие в конкурсе можно только после регистрации на сайте Премии и последующей верификации данных (получения статуса "Участника рынка ЦОД").

Для объявления и награждения победителей 16 февраля 2017 года в московском клубе YOTASPACE (ГЛАВCLUB) будет организована церемония вручения Премии.

Организаторами мероприятия являются специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group, а также издательский дом и агентство маркетинговых коммуникаций "Медиа Грус".

Поспешите подать заявку на участие в конкурсе – и получить возможность продемонстрировать свои разработки и экспертизу на Премии в отрасли ЦОД!

Все, что касается Национальной Премии ЦОДы.РФ, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.nprdc.ru.

С уважением.

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