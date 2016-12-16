Стартовала подача заявок на участие в конкурсе на первую Национальную Премию ЦОДы.РФ
16.12.2016
Началась регистрация на участие в первой Национальной Премии ЦОДы.РФ, которая будет вручена участникам конкурса 16 февраля 2017 года. К участию приглашаются профессионалы рынка центров обработки данных: как представители компаний, работающих в сфере ЦОД, так и потребители товаров/услуг данного сегмента рынка!
Конкурс пройдет в 3 этапа: 1) отбор заявок на участие согласно критерию профессиональной причастности кандидата к отрасли ЦОД; 2) открытое онлайн-голосование за участников и отбор финалистов – номинантов на Премию; 3) закрытое онлайн-голосование за финалистов Премии с целью определения победителей. Отметим, что первый этап (этап номинирования) продлится почти месяц – и 14 декабря 2016 года сбор заявок будет закрыт!