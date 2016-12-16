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    В Таллине пройдёт первая крупная конференция по блокчейну и криптовалютам

В Таллине пройдёт первая крупная конференция по блокчейну и криптовалютам


16.12.2016

В Таллине пройдёт первая крупная конференция по блокчейну и криптовалютам

9 марта 2017 года в Таллине пройдёт первая крупная конференция для блокчейн-разработчиков и бизнесменов – Blockchain & Bitcoin Conference. В город съедутся представители ведущих IT-компаний, авторы стартапов и все, кто заинтересован в развитии блокчейн-технологии.

Blockchain & Bitcoin Conference – сеть конференций, охватывающих Россию, Украину, Чехию – и теперь уже Эстонию. На последнее событие, прошедшее 10 ноября в Москве, приехали представители IBM, Microsoft, Сбербанка, "Сколково", Высшей школы экономики, а также российского парламента.

Для лидеров IT-отрасли

Эстония занимает лидирующие позиции в IT, а блокчейн-разработки здесь поддерживаются на государственном уровне. В стране реализуется проект по переводу медицинских карточек в блокчейн – для защиты данных и быстрого врачебного доступа к ним.

Одновременно с этим в стране, где практически в каждом уголке есть Wi-Fi, реализуется ряд IT-проектов. В частности – по предоставлению электронного гражданства активным трудоспособным людям из других государств.

Инфраструктура Эстонии готова к обкатке самых смелых IT-стартапов, а Blockchain & Bitcoin Conference станет местом встречи разработчиков, бизнесменов и инвесторов.

Темы конференции

Будут обсуждаться блокчейн-решения в госуправлении (Govtech), а также разработки для различных сфер бизнеса: банковского дела, трейдинга, нотариата, медицины, логистики, ритейла.

Пул спикеров только начинает формироваться, однако организаторы – компания Smile-Expo – обещают не менее широкий состав, чем в Киеве, Москве и Праге. От каждого сегмента (бизнес, разработки, государственные регуляторы) будут свои представители.

По вопросам информационного сотрудничества и спонсорства обращайтесь к организаторам.

Где, когда: 9 марта, Таллин

Сайт: tallinn.blockchainconf.world

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