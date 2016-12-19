Сбой киевской энергосистемы мог быть вызван кибератакой

19.12.2016







Руководство украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" назвало возможную хакерскую атаку в качестве причины отключения электричества в ряде районов северной части правобережья Киева.

Как написал на своей странице в Facebook глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, в ночь на 18 декабря на подстанции "Северная" произошел сбой в автоматике управления. В результате прекратилась энергоподача в северную часть правобережья Киева и прилегающие районы Киевской области.

Основной версией аварии Ковальчук называет стороннее вмешательство в систему управления через сети передачи данных.

"Мы выясняем причины, уже работает комиссия. Пока основная версия - внешнее вмешательство через сети передачи данных. Наши эксперты по кибербезопасности обещают предоставить отчет уже в ближайшее время", - отметил в сообщении Ковальчук.

Securitylab

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