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    Сбой киевской энергосистемы мог быть вызван кибератакой

Сбой киевской энергосистемы мог быть вызван кибератакой


19.12.2016

Сбой киевской энергосистемы мог быть вызван кибератакой

Руководство украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" назвало возможную хакерскую атаку в качестве причины отключения электричества в ряде районов северной части правобережья Киева.

Как написал на своей странице в Facebook глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, в ночь на 18 декабря на подстанции "Северная" произошел сбой в автоматике управления. В результате прекратилась энергоподача в северную часть правобережья Киева и прилегающие районы Киевской области.

 Основной версией аварии Ковальчук называет стороннее вмешательство в систему управления через сети передачи данных.

 "Мы выясняем причины, уже работает комиссия. Пока основная версия - внешнее вмешательство через сети передачи данных. Наши эксперты по кибербезопасности обещают предоставить отчет уже в ближайшее время", - отметил в сообщении Ковальчук.

Securitylab

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