Власти Таиланда смогут без суда блокировать сайты

19.12.2016







Национальная законодательная ассамблея Таиланда одобрила поправки, которые дают властям королевства право без судебного решения блокировать интернет-сайты, "нарушающие моральные устои общества". Об этом сообщает ТАСС.

"Депутаты приняли поправки в закон "О компьютерных преступлениях" от 2007 года", ? сообщил вице-спикер временного парламента Пирасак Порчит по итогам парламентской сессии.

Теперь провайдеры обязаны без судебного решения предоставлять государственным надзорным органам всю информацию об абонентах по первому запросу.

Отмечается, что новые правила блокировки интернет-ресурсов поддержало правительство королевства. Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что власти стремятся не ограничить права подданных королевства, а "блокировать негативную информацию из-за рубежа, которая может угрожать национальной безопасности и общественному порядку".

Такое нововведение еще на этапе обсуждения породило широкий общественный резонанс в Таиланде. В частности, под петицией против принятия поправок подписались более 360 тысяч человек, а в ночь перед голосованием официальный сайт Национальной законодательной ассамблеи подвергся кибератаке.

Лениздат

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