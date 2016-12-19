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    Жителя Калуги осудят за репост видео

Жителя Калуги осудят за репост видео


19.12.2016

Жителя Калуги осудят за репост видео

На жителя Калуги Романа Гришина завели уголовное дело за репост в соцсети "ВКонтакте" видео двухлетней давности. На своей страничке в Facebook Гришин сообщил, что сотрудники ФСБ пришли к нему на работу, после чего доставили к следователю.

 "За перепост у себя на страничке „ВКонтакте" еще в 14-м году видюхи „Новый хит из Харькова! Это, детка, рашизм…" на меня таки заводят уголовное дело — по популярной в сегодняшней России статье 282 (ч. 1) УК РФ. (Видео это, если чё, находится также в открытом доступе на YouTube.)", — написал на страничке Гришин (орфография и пунктуация сохранены. — прим. Лениздат.Ру). По его словам, это дискуссионный, "где-то раздражающий ухо и глаз определенной группы телезрителей" клип, но сам калужанин не видит в его размещении повода для возбуждения уголовного дела.

За последнее время был задержан ряд граждан России по обвинению в распространении экстремистских материалов в соцсетях путем репоста. В ноябре в Чувашии суд оштрафовал координатора "Открытой России" по Чувашии Дмитрия Семенова, сделавшего репост записи с фотографией Милонова. Активист был оштрафован дважды: в первом случае лозунг был написан в посте с восклицательным знаком, а во втором — без него. В обоих случаях суд постановил выплатить штраф в тысячу рублей (это минимальное наказание).

 Позже еще один активист, Дмитрий Паньков, был оправдан по той же статье: судья решил, что он не нарушал закон, поскольку в списке экстремистских материалов указанный лозунг записан с восклицательным знаком в конце, а в записи активиста этого знака не было.

Лениздат

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