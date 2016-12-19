Скомпрометирована база данных обучающего сайта LinkedIn

19.12.2016







Администрация образовательной платформы Lynda.com (принадлежит LinkedIn), специализирующейся на предоставлении online-видеоуроков, сообщила о несанкционированном доступе к своей базе данных. В результате инцидента была скомпрометирована контактная информация и сведения о пройденных курсах порядка 9,5 млн пользователей ресурса, сообщает The Register.

Компания уже начала рассылать соответствующие уведомления, в которых указывает, что скомпрометированная БД не включала пароли пользователей. В настоящее время не обнаружено свидетельств публикации данных в открытом доступе, однако в качестве превентивной меры компания рекомендует пользователям переустановить пароли.

Напомним, в мае нынешнего года на одном из подпольных форумов была выставлена на продажу база данных, содержащая учетную информацию, в том числе адреса электронной почты и пароли 117 млн пользователей ресурса LinkedIn, похищенную в результате взлома в 2012 году.

Securitylab



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