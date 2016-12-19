За распространения трояна GozNym хакеру грозит 100 лет тюрьмы

19.12.2016







Правоохранительные органы США предъявили 44-летнему гражданину Болгарии Красимиру Николову обвинения в распространении вредоносного ПО GozNym.

GozNym представляет собой сравнительно новый банковский троян, совмещающий в себе функционал трояна Gozi и дроппера/вымогателя Nymaim. Впервые информация о нем была опубликована в апреле текущего года, однако атаки с использованием GozNym были зафиксированы в США еще в конце 2015 года. За короткий период времени троян быстро эволюционировал и стал применяться хакерами в Великобритании, Канаде, Бразилии, Германии, Польше, Испании и Японии. Только в США GozNym атаковал 22 финансовые организации – от банков и до кредитных союзов.

Как сообщает Bleeping Computer со ссылкой на материалы следствия, с помощью трояна Красимир Николов похищал банковские данные жертв и использовал их в попытках осуществить нелегальные транзакции. В сентябре 2016 года эксперты Cisco Talos пресекли деятельность распространявшего вредонос ботнета, однако GozNym просто так не сдался. Как оказалось, Николов распространял троян с помощью ботнета Avalanche, ликвидированного только в конце прошлого месяца.

В настоящее время обвиняемый уже экстрадирован из Болгарии в США. За все преступления, в которых обвиняется Николов, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 100 лет и штрафа на сумму до $3,5 млн.

Securitylab



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