 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    За распространения трояна GozNym хакеру грозит 100 лет тюрьмы

За распространения трояна GozNym хакеру грозит 100 лет тюрьмы


19.12.2016

За распространения трояна GozNym хакеру грозит 100 лет тюрьмы

Правоохранительные органы США предъявили 44-летнему гражданину Болгарии Красимиру Николову обвинения в распространении вредоносного ПО GozNym.

GozNym представляет собой сравнительно новый банковский троян, совмещающий в себе функционал трояна Gozi и дроппера/вымогателя Nymaim. Впервые информация о нем была опубликована в апреле текущего года, однако атаки с использованием GozNym были зафиксированы в США еще в конце 2015 года. За короткий период времени троян быстро эволюционировал и стал применяться хакерами в Великобритании, Канаде, Бразилии, Германии, Польше, Испании и Японии. Только в США GozNym атаковал 22 финансовые организации – от банков и до кредитных союзов.

 Как сообщает Bleeping Computer со ссылкой на материалы следствия, с помощью трояна Красимир Николов похищал банковские данные жертв и использовал их в попытках осуществить нелегальные транзакции. В сентябре 2016 года эксперты Cisco Talos пресекли деятельность распространявшего вредонос ботнета, однако GozNym просто так не сдался. Как оказалось, Николов распространял троян с помощью ботнета Avalanche, ликвидированного только в конце прошлого месяца.

 В настоящее время обвиняемый уже экстрадирован из Болгарии в США. За все преступления, в которых обвиняется Николов, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 100 лет и штрафа на сумму до $3,5 млн.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.