    Хакеры оценили похищенную БД Yahoo! в $300 тыс.

Персональные данные свыше 1 млрд пользователей почтового сервиса Yahoo!, похищенные в 2013 году, были проданы в "темной паутине" прошлым августом. За базу данных, включающую имена, пароли, телефонные номера, даты рождения и другую конфиденциальную информацию, покупатели заплатили $300 тыс., сообщает The New York Times. Персональные данные свыше 1 млрд пользователей почтового сервиса Yahoo!, похищенные в 2013 году, были проданы в "темной паутине" прошлым августом. За базу данных, включающую имена, пароли, телефонные номера, даты рождения и другую конфиденциальную информацию, покупатели заплатили $300 тыс., сообщает The New York Times. По данным издания, злоумышленники также похитили резервные адреса электронной почты, используемые для переустановки паролей. Несколько миллионов резервных адресов принадлежали военнослужащим и сотрудникам правительств разных стран, в том числе 150 тыс. граждан США. Как рассказал NYT сотрудник компании InfoArmor Андрей Комаров, в прошлом августе хакерская группировка, базирующаяся в Восточной Европе, выставила на продажу полную базу данных пользователей Yahoo!. БД привлекла внимание трех покупателей - двух крупных спамерских организаций и группировки, заинтересованной в кибершпионаже. Каждая из них заплатила $300 тыс. за полную копию базы данных. По словам Комарова, InfoArmor несколько месяцев назад получила собственную копию базы, однако не стала информировать об этом Yahoo! из опасений, что руководство компании не уделит должного внимания расследованию утечки данных. В настоящее время Yahoo! находится в процессе заключения сделки с компанией Verizon Communications, и новый скандал может существенно повлиять на результат соглашения, отмечает издание. Напомним, в сентябре текущего года Yahoo! сообщила о хищении персональных данных более 500 млн пользователей в 2014 году. Спустя несколько месяцев стало известно о втором взломе в августе 2013 года, в результате которого пострадали персональные данные более 1 млрд пользователей почтового сервиса. Securitylab

