За последние три недели число брутфорс-атак на сайты WordPress возросло в более чем два раза.

20.12.2016







Если раньше в атаках в среднем использовалось порядка 13 тыс. уникальных IP-адресов, то в конце ноября нынешнего года их число превысило 30 тыс. и показатель продолжает расти. Такие данные приводит компания WordFence, специализирующаяся на информационной безопасности.

Одним из основных источников атак является Украина - с территории этой страны ежедневно проводится 15,7% атак (более 2,3 млн). Из них свыше 1,65 млн попыток осуществлялись с 8 IP-адресов, принадлежащих неизвестному луганскому хостинг-провайдеру Pp Sks-Lugan.

Как поясняют исследователи, данные IP-адреса используются исключительно для проведения мощных брутфорс-атак. В некоторых случаях их продолжительность составляла 24 часа.

В список основных источников брутфорс-атак на сайты WordPress также вошли Франция с показателем 11,7% (более 1,6 млн), Россия (6,8% - более 1 млн попыток) и США (6,6% - почти 1 млн атак).

Securitylab



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