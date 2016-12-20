 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    За последние три недели число брутфорс-атак на сайты WordPress возросло в более чем два раза.

За последние три недели число брутфорс-атак на сайты WordPress возросло в более чем два раза.


20.12.2016

За последние три недели число брутфорс-атак на сайты WordPress возросло в более чем два раза.

Если раньше в атаках в среднем использовалось порядка 13 тыс. уникальных IP-адресов, то в конце ноября нынешнего года их число превысило 30 тыс. и показатель продолжает расти. Такие данные приводит компания WordFence, специализирующаяся на информационной безопасности.

Одним из основных источников атак является Украина - с территории этой страны ежедневно проводится 15,7% атак (более 2,3 млн). Из них свыше 1,65 млн попыток осуществлялись с 8 IP-адресов, принадлежащих неизвестному луганскому хостинг-провайдеру Pp Sks-Lugan.

Как поясняют исследователи, данные IP-адреса используются исключительно для проведения мощных брутфорс-атак. В некоторых случаях их продолжительность составляла 24 часа.

 В список основных источников брутфорс-атак на сайты WordPress также вошли Франция с показателем 11,7% (более 1,6 млн), Россия (6,8% - более 1 млн попыток) и США (6,6% - почти 1 млн атак).

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.