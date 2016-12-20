 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В Турции заблокировали Tor

В Турции заблокировали Tor


20.12.2016

В Турции заблокировали Tor

Власти Турции заблокировали анонимную сеть Tor и одноименный браузер. Как передает "Лента.ру", об этом сообщил технический блог Turkey Blocks.

 Авторы записи отметили, что доступ к Tor был ограничен в рамках стартовавшей в ноябре масштабной кампании по борьбе с сервисами обхода блокировок. Тогда правительство потребовало от интернет-провайдеров заблокировать Tor и более десятка популярных VPN-приложений.

 Представители блога сообщили, что хоть жители Турции и лишились прямого доступа к Tor, войти в анонимную сеть все еще можно через так называемые "мосты" obfs3 и obfs4 — входные узлы Tor, специально предназначенные для обхода блокировок. Их адреса не публикуются на официальном сайте проекта.

 В начале ноября в Турции заблокировали доступ к микроблогу Twitter, мессенджеру Whatsapp, соцсетям Facebook и Instagram и видеохостингу YouTube. Сделано это было методом троттлинга: при его использовании работа веб-сайта замедляется до тех пор, пока он не перестанет загружаться.


Лениздат

 

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.