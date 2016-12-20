В Турции заблокировали Tor

20.12.2016







Власти Турции заблокировали анонимную сеть Tor и одноименный браузер. Как передает "Лента.ру", об этом сообщил технический блог Turkey Blocks.

Авторы записи отметили, что доступ к Tor был ограничен в рамках стартовавшей в ноябре масштабной кампании по борьбе с сервисами обхода блокировок. Тогда правительство потребовало от интернет-провайдеров заблокировать Tor и более десятка популярных VPN-приложений.

Представители блога сообщили, что хоть жители Турции и лишились прямого доступа к Tor, войти в анонимную сеть все еще можно через так называемые "мосты" obfs3 и obfs4 — входные узлы Tor, специально предназначенные для обхода блокировок. Их адреса не публикуются на официальном сайте проекта.

В начале ноября в Турции заблокировали доступ к микроблогу Twitter, мессенджеру Whatsapp, соцсетям Facebook и Instagram и видеохостингу YouTube. Сделано это было методом троттлинга: при его использовании работа веб-сайта замедляется до тех пор, пока он не перестанет загружаться.



Лениздат







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