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    Сайты правительства Таиланда подверглись атакам хакеров

Сайты правительства Таиланда подверглись атакам хакеров


20.12.2016

Сайты правительства Таиланда подверглись атакам хакеров

Правительственные сайты Таиланда подверглись кибератакам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post, хакеры напали по меньшей мере на шесть интернет-ресурсов министерств и ведомств королевства.

 "Мы расследуем попытку взлома сайта Министерства обороны, однако могу сказать, что она провалилась, поскольку эффективно сработала защита", ? сказал пресс-секретарь ведомства Конгчип Тантраванит.

 По данным газеты Bangkok Post, взявшие на себя ответственность за атаки хакеры связаны с международной группировкой Anonymous. Они пообещали продолжить выводить из строя сайты, которые принадлежат властям.

 Отмечается, что такие действия стали ответом на недавнее принятие поправок в закон "О компьютерных преступлениях". Эти поправки дают властям королевства право без судебного решения блокировать интернет-сайты, "нарушающие моральные устои общества". 

Лениздат

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