Сайты правительства Таиланда подверглись атакам хакеров

20.12.2016







Правительственные сайты Таиланда подверглись кибератакам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post, хакеры напали по меньшей мере на шесть интернет-ресурсов министерств и ведомств королевства.

"Мы расследуем попытку взлома сайта Министерства обороны, однако могу сказать, что она провалилась, поскольку эффективно сработала защита", ? сказал пресс-секретарь ведомства Конгчип Тантраванит.

По данным газеты Bangkok Post, взявшие на себя ответственность за атаки хакеры связаны с международной группировкой Anonymous. Они пообещали продолжить выводить из строя сайты, которые принадлежат властям.

Отмечается, что такие действия стали ответом на недавнее принятие поправок в закон "О компьютерных преступлениях". Эти поправки дают властям королевства право без судебного решения блокировать интернет-сайты, "нарушающие моральные устои общества".

Лениздат

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