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    Центробанк ищет разработчика блокчейн-решения

Центробанк ищет разработчика блокчейн-решения


20.12.2016

Центробанк ищет разработчика блокчейн-решения

Центробанк России объявил тендер на разработку программного комплекса, обеспечивающего обмен и хранение финансовой информации с использованием технологии распределенных реестров — ПК Мастерчейн. Соответствующее объявление было размещено в автоматизированной системе торгов Сбербанк-АСТ.

 Целью разработки является создание доверенной среды обмена информацией и управляющими воздействиями между не доверяющими друг другу сторонами, которая позволит обеспечить: снижение участия посредников взаимодействий; доступность информации заинтересованным сторонам в момент внесения изменений; контролируемую передачу или обмен прав собственности на финансовые инструменты и активы с выполнением соответствующего учета.

 Победитель тендера станет известен уже 27 декабря этого года. Стартовая цена лота составила почти 9 млн. руб.

 Первые транзакции между крупнейшими банками России с использованием Мастерчейна — прототипа блокчейн-сервиса на основе Ethereum, — были осуществлены в начале октября 2016 года. Разработка платформы, скоординированная Банком России, велась с участием Альфа-Банка, банка "Открытие", Тинькофф Банка и Qiwi.

Сomputerworld

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