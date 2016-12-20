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    Twitter, Facebook и Google обвинили в помощи ИГ

Twitter, Facebook и Google обвинили в помощи ИГ


20.12.2016

Twitter, Facebook и Google обвинили в помощи ИГ

Семьи жертв массового убийства в ночном клубе Pulse в Орландо будут судиться с соцсетями Twitter, Facebook и Google за предоставление "материальной поддержки" террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

 Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материал телеканала Fox News, в заявлении указывается, что данные соцсети "обеспечивали террористическую организацию „Исламское государство" аккаунтами, которые они использовали для распространения экстремистской пропаганды, а также для сбора средств и привлечения новых членов".

 В заявлении истцов также отмечается, что без помощи указанных интернет-ресурсов ИГ не удалось бы стать одной из самых опасных террористических организаций в мире.

 Более того, согласно заявлению, соцсети, основываясь на предпочтениях пользователя, показывают записи членов ИГ вместе с рекламными объявлениями.

 Представители Twitter, Facebook и Google пока не прокомментировали ситуацию.

 Напомним, в ночь на 12 июня при стрельбе в гей-клубе в Орландо 49 человек погибли и 53 были ранены. Нападавший, житель Флориды афганского происхождения Омар Матин, был ликвидирован полицией. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.

 Добавим также, в конце ноября стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала около 400 тысяч учетных записей, связанных с группировкой ИГ.

 Более того, недавно для борьбы с "незаконными" изображениями и видеороликами Facebook, Twitter, YouTube и технологический гигант Microsoft запустили базу данных террористического контента.

Лениздат

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