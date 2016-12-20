Эксперты прогнозируют рост числа кибератак на банки в 2017 году

20.12.2016







По прогнозам экспертов, в 2017 году число кибератак на банки увеличится на 30% по сравнению с 2016 годом, а сумма похищенных киберпреступниками средств может вырасти в два раза. Такая динамика будет обусловлена растущей изобретательностью злоумышленников и тем, что банки и финансовые организации недооценивают масштабы проблемы и недостаточно инвестируют в кибербезопасность.

Особый интерес для киберпреступников представляют средние банки, которые обладают значительными средствами, но недостаточно заботятся о собственной кибербезопасности, рассказал "Известиям" глава отдела реагирования на угрозы информационной безопасности Positive Technologies Эльмар Набигаев.

По его словам, в мировой практике в среднем соотношение числа атак на финансовые организации и их клиентов составляет 40:60 соответственно. В России все происходит наоборот - 30% атак приходятся на банки, 26% - на госструктуры и 17% - на СМИ, причем доля банков будет расти.

Как пояснил Набигаев, подобная тенденция связана с разницей в уровне жизни. Атаки на банки более привлекательны для злоумышленников, чем атаки на их клиентов. К тому же, банковские услуги в России не настолько распространены. Многие россияне по-прежнему только снимают с карт наличные средства и не используют online-сервисы, что ограничивает возможности киберпреступников.

Рост числа хакерских атак будет обусловлен рядом факторов, в том числе сокращением инвестиций банков в кибербезопасность в связи с вынужденной оптимизацией расходов и кризисом традиционной банковской IT-инфраструктуры, на которой строится работа многих финорганизаций.

Набигаев выделил два популярных тренда в кибератаках на банки. В частности, целевые атаки с использованием фишинга и социальной инженерии, в рамках которых злоумышленники рассылают фальшивые письма якобы от партнеров, клиентов, сотрудников или регулятора. Как правило, такие сообщения выглядят довольно правдоподобно и не вызывают подозрения даже у бдительных сотрудников.

Кроме того, атаки на банки становятся все более организованными и продолжительными по времени, отмечает эксперт. Например, среднее время несанкционированного доступа к ПО кредитной организации составляет уже три месяца. При этом число лиц, вовлеченных в незаконный вывод средств, также увеличивается.

Согласно прогнозам специалиста, в будущем году в зоне риска окажутся не только банки, но и процессинговые и брокерские компании, а также компании, занимающиеся денежными переводами и финтех-стартапы.

Securitylab

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