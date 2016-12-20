Китайский инженер признал свою вину в хищении военных документов США

20.12.2016







Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, гражданин Китая, ранее являвшийся сотрудником американской компании United Technologies Research Center (UTRC), признал свою вину в шпионаже в пользу КНР. 38-летний Юй Лун похитил ряд конфиденциальных документов UTRC, касающихся военных программ, и отправил их на родину.

"Лун признался в краже и использовании конфиденциальных военных технологий и документов, зная, что это сыграет на руку оборонной промышленности Китая, и умышленно нарушил эмбарго США в отношении Китая по списку снаряжений и технологий США", - сообщается на сайте.

С мая 2008 года по май 2014 года Лун, имеющий вид на жительство в США, занимал в UTRC должность старшего инженера. В частности, он работал с двигателями F119 и F135, использующимися в истребителях ВВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II соответственно. В 2013 году подсудимый сообщил некоторым лицам за пределами UTRC о намерении вернуться в Китай и работать там над аналогичными проектами в государственных университетах, используя материалы и знания, полученные в американской компании.

В мае 2014 года инженер уволился из UTRC, вернулся в КНР и устроился на работу в государственный Институт автоматики Шэньяна. Лун привез из США украденный у американской компании внешний жесткий диск и использовал в работе записанные на нем данные.

За организацию преступной деятельности и разглашение коммерческой тайны иностранному правительству Лун может получить максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. За нарушение американского закона "О контроле над экспортом вооружений" преступнику грозит 20 лет тюрьмы.

Securitylab

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