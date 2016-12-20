Общемировые убытки от киберпреступности достигнут $6 трлн до 2021 года

20.12.2016







Киберпреступления - одна из наиболее серьезных проблем, с которой столкнется человечество в последующие 20 лет. Согласно исследованию компании Juniper Research, общие убытки мировой экономики от кибератак составят $2,1 трлн до 2019 года, а по прогнозам Cybersecurity Ventures, к 2021 году этот показатель достигнет $6 трлн.

Опубликованный Европолом отчет IOCTA 2016 (Internet Organised Crime Threat Assessment - Оценка угроз организованной киберпреступности) выделяет два довольно интересных тренда в мировой киберпреступности: "преступление-как-сервис" (cybercrime-as-a-service, CaaS) и "вымогательское ПО как услуга" (ransomware-as-a-service, RaaS). В рамках первой бизнес-модели злоумышленники по скромной цене продают вредоносное ПО, оказывают слуги по его настройке и реализации кибератак, включая DDoS-атаки. Нередко для анонимной оплаты услуг используется криптовалюта. В связи с природой данной технологии подобные случаи довольно сложно расследовать, к тому же цифровые улики довольно легко подделать, пишет эксперт компании High-Tech Bridge Илья Колошенко в статье для издания Forbes.

Вторая бизнес-модель, приобретающая растущую популярность у киберпреступников - "вымогательское ПО как услуга". Согласно исследованию компании Trend Micro, успешные атаки с использованием вымогательского ПО приносят немалый доход операторам вымогателей. По данным исследователей, с начала текущего года число новых семейств вымогателей возросло на 172%.

По словам Колошенко, использование вымогательского ПО гарантирует злоумышленникам постоянный доход, поскольку многие жертвы готовы платить деньги за расшифрование данных. Как полагает эксперт, в будущем операторы вымогателей изменят поход к атакам и будут блокировать не только смартфоны и компьютеры, но также смарт-часы и другие подключенные к интернету устройства.

Securitylab

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