Заблокированная биржа вредоносного ПО Darkode снова в игре

21.12.2016







Даркнет – весьма нестабильное место, поскольку правоохранительные органы периодически блокируют те или иные сайты. Именно такая участь в прошлом году постигла подпольную торговую площадку Darkode, специализировавшуюся на продаже вредоносного ПО и похищенных данных. В результате совместной операции при участии ФБР, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и ряда других ведомств нелегальный форум был заблокирован, а связанные с ним 70 киберпреступников арестованы.

Тем не менее, как сообщает издание Motherboard со ссылкой на одного из администраторов площадки, Darkode снова вернулся в игру. "Мы с другом являемся бывшими участниками форума и ужасно соскучились по нему. Поэтому мы решили вернуть его, не только с целью помочь людям получать новые знания, но также ради воссоединения старых и приобретения новых друзей", - цитирует Motherboard слова администратора, назвавшегося псевдонимом Six.

Несколько дней назад Six и его друг Naos, назвавшиеся участниками оригинального форума Darkode, заново запустили сайт. По внешнему виду он ничем не отличается от предшественника и использует тот же домен. По идее администраторов, форум должен стать местом, где хакеры смогут свободно обмениваться информацией, в основном касающейся вредоносного ПО.

Правила форума претерпели некоторые изменения. В отличие от первоначальной версии, на Darkode теперь нельзя обмениваться персонально идентифицируемой информацией, такой как данные кредитных карт. Также запрещено распространение вредоносного ПО. В образовательных целях пользователи могут публиковать только "поломанные" исходные коды, не являющиеся полноценным вредоносным ПО. Ужесточив правила, администрация Darkode надеется избежать внимания со стороны правоохранительных органов.

Securitylab

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