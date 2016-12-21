 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Заблокированная биржа вредоносного ПО Darkode снова в игре

Заблокированная биржа вредоносного ПО Darkode снова в игре


21.12.2016

Заблокированная биржа вредоносного ПО Darkode снова в игре

Даркнет – весьма нестабильное место, поскольку правоохранительные органы периодически блокируют те или иные сайты. Именно такая участь в прошлом году постигла подпольную торговую площадку Darkode, специализировавшуюся на продаже вредоносного ПО и похищенных данных. В результате совместной операции при участии ФБР, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и ряда других ведомств нелегальный форум был заблокирован, а связанные с ним 70 киберпреступников арестованы.

Тем не менее, как сообщает издание Motherboard со ссылкой на одного из администраторов площадки, Darkode снова вернулся в игру. "Мы с другом являемся бывшими участниками форума и ужасно соскучились по нему. Поэтому мы решили вернуть его, не только с целью помочь людям получать новые знания, но также ради воссоединения старых и приобретения новых друзей", - цитирует Motherboard слова администратора, назвавшегося псевдонимом Six.

Несколько дней назад Six и его друг Naos, назвавшиеся участниками оригинального форума Darkode, заново запустили сайт. По внешнему виду он ничем не отличается от предшественника и использует тот же домен. По идее администраторов, форум должен стать местом, где хакеры смогут свободно обмениваться информацией, в основном касающейся вредоносного ПО.

 Правила форума претерпели некоторые изменения. В отличие от первоначальной версии, на Darkode теперь нельзя обмениваться персонально идентифицируемой информацией, такой как данные кредитных карт. Также запрещено распространение вредоносного ПО. В образовательных целях пользователи могут публиковать только "поломанные" исходные коды, не являющиеся полноценным вредоносным ПО. Ужесточив правила, администрация Darkode надеется избежать внимания со стороны правоохранительных органов.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.