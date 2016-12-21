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    Тюменского блогера приговорили к двум годам реального срока за пост в ЖЖ

Тюменского блогера приговорили к двум годам реального срока за пост в ЖЖ


21.12.2016

Тюменского блогера приговорили к двум годам реального срока за пост в ЖЖ

20 декабря Тюменский областной суд вынес приговор блогеру Алексею Кунгурову, обвиненному в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК РФ).

Прибывшая из Самары коллегия военного суда приговорила Кунгурова к двум годам колонии-поселения за "публичное оправдание терроризма".Об этом пишет Znak со ссылкой на местных журналистов.

Основанием для обвинения стали критические публикации Кунгурова в своем блоге о действиях российской армии в Сирии. Следователи ФСБ усмотрели в его постах оправдание действий запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Жена Кунгурова Асия Байшихина сообщила, что экспертизу публикаций проводил доцент кафедры журналистики Тюменского университета Владимир Лысов, выявивший у блогера тендециозные и агрессивно настроенные словосочетания.

"Таким образом, проанализировав текст блогера с никнеймом "kungurov", можно констатировать, что в его словесных оборотах присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определённого характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны", — процитировала его Байшихина.

Позже Лысов заявил о поступающих в его адрес угрозах, из-за чего суд состоялся в закрытом режиме, сообщает  Карспаров.ru.

Журдом

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