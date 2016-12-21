ФАС займется жалобой "Лаборатории Касперского" на Microsoft в январе

21.12.2016







Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила рассмотрение претензий "Лаборатории Касперского" к компании Microsoft.

Как рассказали RNS в пресс-службе ведомства, рассмотрение дела отложено по ходатайству Microsoft. Также ФАС посчитала необходимым отложить заседание в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

Таким образом, следующее заседание по заявлению российского производителя антивирусного ПО состоится в конце января 2017 года.

Напомним, в начале ноября стало известно, что ФАС возбудила дело против Microsoft за нарушение антимонопольного законодательства. Поводом для такого решения стало сокращение компанией срока адаптации антивирусного оборудования с двух месяцев до шести дней. Заявила об этом компания "Лаборатория Касперского". Она же вскоре обратилась в Еврокомиссию по аналогичному вопросу.

Добавим, ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что на заключение по делу компании Microsoft антимонопольному ведомству может понадобиться шесть месяцев.

Лениздат

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