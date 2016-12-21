 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    ФАС займется жалобой "Лаборатории Касперского" на Microsoft в январе

ФАС займется жалобой "Лаборатории Касперского" на Microsoft в январе


21.12.2016

ФАС займется жалобой "Лаборатории Касперского" на Microsoft в январе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила рассмотрение претензий "Лаборатории Касперского" к компании Microsoft.

 Как рассказали RNS в пресс-службе ведомства, рассмотрение дела отложено по ходатайству Microsoft. Также ФАС посчитала необходимым отложить заседание в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

 Таким образом, следующее заседание по заявлению российского производителя антивирусного ПО состоится в конце января 2017 года.

 Напомним, в начале ноября стало известно, что ФАС возбудила дело против Microsoft за нарушение антимонопольного законодательства. Поводом для такого решения стало сокращение компанией срока адаптации антивирусного оборудования с двух месяцев до шести дней. Заявила об этом компания "Лаборатория Касперского". Она же вскоре обратилась в Еврокомиссию по аналогичному вопросу.

 Добавим, ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что на заключение по делу компании Microsoft антимонопольному ведомству может понадобиться шесть месяцев.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.