"Лаборатория Касперского" обнаружила вымогающий деньги мобильный вирус

21.12.2016







Вирус представляет собой новую модификацию мобильной банковской троянской программы Faketoken. Он маскируется под игры и программы, включая Adobe Flash Player, и крадет информацию из финансовых приложений для Android.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что более 16 тыс. человек в 27 странах стали жертвами нового вида вирусной программы, атакующей финансовые приложения пользователей ОС Android, сообщает пресс-служба компании. Вирусная программа блокирует экран смартфона и требует за разблокировку деньги.

Вирус представляет собой новую модификацию мобильной банковской троянской программы Faketoken. Он маскируется под игры и программы, включая Adobe Flash Player, и крадет информацию из финансовых приложений для Android. От Faketoken страдают, в основном, пользователи из России, Украины, Германии и Таиланда.

Эксперты отмечают, что эта версия вируса способна не только блокировать экран устройства, вымогая деньги, но и шифровать с этой же целью файлы пользователя. "Способность зашифровывать информацию нетипична для такого вида вирусной программы. Большинство мобильных зловредов-вымогателей блокируют само устройство, а не данные на нем",— подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

Эксперты рекомендуют пользователям не предоставлять права и разрешения всем приложениям, которые просят об этом.

Сomputerworld



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