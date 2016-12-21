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    "Лаборатория Касперского" обнаружила вымогающий деньги мобильный вирус

"Лаборатория Касперского" обнаружила вымогающий деньги мобильный вирус


21.12.2016

"Лаборатория Касперского" обнаружила вымогающий деньги мобильный вирус

Вирус представляет собой новую модификацию мобильной банковской троянской программы Faketoken. Он маскируется под игры и программы, включая Adobe Flash Player, и крадет информацию из финансовых приложений для Android.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что более 16 тыс. человек в 27 странах стали жертвами нового вида вирусной программы, атакующей финансовые приложения пользователей ОС Android, сообщает пресс-служба компании. Вирусная программа блокирует экран смартфона и требует за разблокировку деньги.

 Вирус представляет собой новую модификацию мобильной банковской троянской программы Faketoken. Он маскируется под игры и программы, включая Adobe Flash Player, и крадет информацию из финансовых приложений для Android. От Faketoken страдают, в основном, пользователи из России, Украины, Германии и Таиланда.

 Эксперты отмечают, что эта версия вируса способна не только блокировать экран устройства, вымогая деньги, но и шифровать с этой же целью файлы пользователя. "Способность зашифровывать информацию нетипична для такого вида вирусной программы. Большинство мобильных зловредов-вымогателей блокируют само устройство, а не данные на нем",— подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

 Эксперты рекомендуют пользователям не предоставлять права и разрешения всем приложениям, которые просят об этом.

Сomputerworld

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