Европейский суд признал незаконным сбор данных по британскому аналогу "пакета Яровой"

21.12.2016







Национальное законодательство стран, входящих в Евросоюз, не может обязывать операторов связи хранить данные о переговорах пользователей. Как передает "Медуза", такое решение вынес Европейский суд по жалобе на так называемый "закон ищеек", принятый в Великобритании.

Заявители просили проверить, не нарушает ли массовый сбор данных пользователей без уведомления и контроля со стороны судебных органов законодательство Евросоюза. В суде отметили, что сам по себе этот сбор может быть оправдан только "борьбой с серьезными преступлениями", так как собираемая информация напрямую не увязана с угрозами общественной безопасности.

"Подобное национальное законодательство превышает границы допустимого и не может быть оправданно в демократическом обществе, как того требует директива Европарламента с точки зрения Хартии по правам человека", — заключил суд.

При этом директива Европарламента не запрещает сбор данных как таковой: он должен быть целенаправленным. По мнению суда, национальное законодательство должно гарантировать защиту от несанкционированного использования данных, а власти должны обосновать необходимость таких мер.

Представитель британского правительства заявил, что в королевстве разочарованы решением суда. Власти намерены его обжаловать.

1 декабря королева Великобритании Елизавета II подписала закон о "полномочиях следствия", который фактически дает британским спецслужбам беспрепятственно следить за гражданами страны. Согласно ему, операторы связи обязаны в течение года хранить данные своих пользователей и предоставлять их по запросу ведомств и спецслужб. Также правительство сможет взламывать смартфоны, компьютеры и даже объекты инфраструктуры городов, если сочтет это необходимым — правда, при наличии особого ордера от полиции.

Лениздат

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