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    Европейский суд признал незаконным сбор данных по британскому аналогу "пакета Яровой"

Европейский суд признал незаконным сбор данных по британскому аналогу "пакета Яровой"


21.12.2016

Европейский суд признал незаконным сбор данных по британскому аналогу "пакета Яровой"

Национальное законодательство стран, входящих в Евросоюз, не может обязывать операторов связи хранить данные о переговорах пользователей. Как передает  "Медуза", такое решение вынес Европейский суд по жалобе на так называемый "закон ищеек", принятый в Великобритании.

 Заявители просили проверить, не нарушает ли массовый сбор данных пользователей без уведомления и контроля со стороны судебных органов законодательство Евросоюза. В суде отметили, что сам по себе этот сбор может быть оправдан только "борьбой с серьезными преступлениями", так как собираемая информация напрямую не увязана с угрозами общественной безопасности.

 "Подобное национальное законодательство превышает границы допустимого и не может быть оправданно в демократическом обществе, как того требует директива Европарламента с точки зрения Хартии по правам человека", — заключил суд.

 При этом директива Европарламента не запрещает сбор данных как таковой: он должен быть целенаправленным. По мнению суда, национальное законодательство должно гарантировать защиту от несанкционированного использования данных, а власти должны обосновать необходимость таких мер.

 Представитель британского правительства заявил, что в королевстве разочарованы решением суда. Власти намерены его обжаловать.

 1 декабря королева Великобритании Елизавета II подписала закон о "полномочиях следствия", который фактически дает британским спецслужбам беспрепятственно следить за гражданами страны. Согласно ему, операторы связи обязаны в течение года хранить данные своих пользователей и предоставлять их по запросу ведомств и спецслужб. Также правительство сможет взламывать смартфоны, компьютеры и даже объекты инфраструктуры городов, если сочтет это необходимым — правда, при наличии особого ордера от полиции.

Лениздат

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