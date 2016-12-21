 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Вредоносное ПО Alice заставляет банкоматы выдавать наличные

Вредоносное ПО Alice заставляет банкоматы выдавать наличные


21.12.2016

Вредоносное ПО Alice заставляет банкоматы выдавать наличные

В ноябре текущего года эксперты Европола и Trend Micro  обнаружили новое семейство вредоносного ПО, позволяющее злоумышленникам с физическим доступом к портам банкомата заставить устройство выдавать наличные. По словам исследователей, Alice используется по крайней мере с 2014 года.

Получив физический доступ к портам USB или CD-ROM, преступники загружали на систему банкомата вредонос, а затем подключали клавиатуру, с помощью которой взаимодействовали с ПО. Для запуска Alice злоумышленники должны были вводить PIN-код. Данная мера призвана защитить вредонос от дельнейшего исследования на случай, если он будет обнаружен сотрудниками банка.

 PIN-код также играл роль идентификационного номера, присвоенного каждому "денежному мулу" и позволяющего киберпреступникам отслеживать, кто, когда и где снял деньги с банкомата. "Денежные мулы" представляют собой низшее звено преступной группировки, занятое исключительно снятием и перемещением похищенных денежных средств.

 После введения PIN-кода начиналось выполнение вредоносного кода. В отличие от других подобных программ Alice состоит лишь из одного компонента, соединяющего процессы вредоноса с диспенсером банкнот.

 В Alice реализована поддержка протокола RDP, однако злоумышленники никогда им не пользовались. Дело в том, что для использования RDP им нужно было либо заранее знать пароль RDP для каждого банкомата, либо угадать его с помощью брутфорс-атаки.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.