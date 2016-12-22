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    Кофемашины и тостеры атаковали российские банки

Кофемашины и тостеры атаковали российские банки


22.12.2016

Кофемашины и тостеры атаковали российские банки

Для осуществления DDoS-атак на российские финансовые организации осенью текущего года злоумышленники использовали ботнет из устройств "Интернета вещей" (IoT). Об этом в среду, 21 декабря, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на эксперта "Лаборатории Касперского" Александра Гостева.

По словам Гостева, ботсеть состоит из тысяч инфицированных IoT-устройств, в том числе домашних маршрутизаторов, веб-камер, тостеров и кофемашин. "Они оказались заражены, объединены в гигантскую сеть (более 500 тыс. устройств), которая в один момент стала посылать гигантское количество запросов на сайты российских банков", - сообщил эксперт.

 Как показало расследование "Лаборатории Касперского", координатором DDoS-атак на российские банки являлся хакер из западной страны. Его действия были своеобразным предупреждением киберпреступникам из РФ об опасности вмешательства в выборы президента США, состоявшиеся 8 ноября текущего года.

Securitylab

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