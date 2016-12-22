Fancy Bear использовала Android-троян для слежки за украинской армией

22.12.2016







Хакерская группировка Fancy Bear (также известна как APT 28), предположительно связанная с российским правительством и атаками на американские политические институты, с конца 2014 года использовала вредоносное ПО на устройствах Android с целью отслеживания украинской артиллерии. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на исследование компании CrowdStrike, специализирующейся на кибербезопасности.

По словам соучредителя CrowdStrike Дмитрия Альперовича, в операции по шпионажу применялся вариант вредоносного ПО, задействованного при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Вредонос способен перехватывать коммуникации и ряд геолокационных данных с инфицированных устройств. В дальнейшем информация могла использоваться для нанесения удара по украинской артиллерии в поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины, считают исследователи.

Вредоносный имплант был внедрен в разработанное одним из украинских военных легитимное Android-приложение, позволяющее ускорить обработку данных о координатах цели. Легальная загрузка приложения была доступна на страницах ВС Украины в соцсети "ВКонтакте". Это первый известный случай использования вредоносного ПО Fancy Bear на платформе Android, отметили эксперты.

Securitylab

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