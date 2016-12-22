Хакеры взломали Twitter Netflix

22.12.2016







Хакерская группировка OurMine взломала микроблог сервиса Netflix в Twitter. Как пишет Reuters, хакеры оставили несколько постов: в одном из них они раскритиковали уровень мировой безопасности. Некоторые из твитов были удалены менее чем через 10 минут.

OurMine — хакерская группировка, которая посредством взлома аккаунтов знаменитостей на разных сайтах рекламирует свои услуги. Ее жертвами в разное время стали главы Google, Uber, Spotify, Pokemon Go, а также актеры Ченнинг Татум и Улдуз Уоллас. Несколько раз они взламывали аккаунты Цукерберга.

Ранее СМИ раскрыли личность одного из хакеров, который мог участвовать в этом. Тогда сообщалось, что злоумышленника зовут Ахмад Макки, проживает он в Саудовской Аравии и учится в старшей школе.

Лениздат

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