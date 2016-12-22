В Пекине началось рассмотрение дела онлайн-платформы Ezubao

22.12.2016







Суд Пекина принял к рассмотрению дело мошеннической онлайн-платформы Ezubao, которая ранее обманула участников более чем на 8 миллиардов долларов США.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Синьхуа, первый народный суд средней ступени Пекина ранее получил от местной прокуратуры список фигурантов, против которых прокуратура на прошлой неделе завела уголовное дело. В настоящий момент ведется судебное разбирательство.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что полиция Пекина вернула активы в размере 10 миллиардов юаней (примерно 1,45 миллиарда долларов США) в рамках дела онлайн-платформы Ezubao.

В начале февраля полиция КНР раскрыла схему, организованную онлайн-платформой Ezubao, куда граждане вкладывали деньги с целью получения процентов в будущем. Создатели платформы, запущенной в июле 2014 года, использовали в ее деятельности правила финансовой пирамиды. Всего от рук мошенников пострадали около 900 тысяч клиентов. Были арестованы более 20 подозреваемых.

Расследование деятельности онлайн-платформы началось в декабре прошлого года. С помощью схемы мошенники привлекли, по последним данным, около 8,4 миллиарда долларов США.

Известно также, что в данном деле фигурируют 26 подозреваемых, которые обвиняются в привлечении новых инвесторов в мошеннический проект. Как сообщила ранее полиция, 95% инвестпроектов Ezubao были фальшивыми.

Следует также отметить, что для того, чтобы скрыть следы своей деятельности, менеджеры Ezubao ранее закопали более 1,2 тысяч книг бухгалтерского учета на глубине более шести метров в провинции Аньхой. Полиции понадобилось 20 часов на то, чтобы два экскаватора раскопали место, где были спрятаны книги.

Лениздат



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