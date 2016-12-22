"Лаборатория Касперского" предрекла массовый исход пользователей из соцсетей

22.12.2016

Начало исхода из соцсетей

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания "Лаборатория Касперского" предрекла в 2017 г. начало массового исхода пользователей из соцсетей, связанного с нежеланием людей мириться с утечками своей приватной информации.

Выступая на традиционном мероприятии компании, посвященном итогам уходящего года, главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев отметил, что в России и ряде других стран все более активной становится общественная дискуссия, касающейся пользовательских данных. Например, звучат заявления некоторых представителей индустрии о том, что "ваши персональные данные вообще-то не ваши, а собственность государства". "И одновременно с этим мы видим, что те же самые социальные сети и глобальные сервисы не в состоянии наши данные защитить", — говорит Гостев.

По его мнению, к информации, которую человек вынужден сообщать о себе, регистрируясь в соцсети или намереваясь, например, посмотреть в онлайне кинофильм, на практике имеют доступ другие страны, третьи компании и хакеры. Она, в понимании Гостева, не защищена, о чем наглядно свидетельствуют недавние утечки из Yahoo и linkedin.

"Это уже достигло той стадии, когда люди начинают задумываться о том, что пора бы как-то прекращать оставлять о себе в Сети что бы то ни было, — заверяет Гостев. — Вплоть до того, что пора уже удаляться из Facebook".

Он отмечает, что раньше удаление из этой соцсети было преимущественно формой протеста американских подростков, болезненно воспринявших приобщение к Facebook своих родителей. "Сейчас же мы видим, что из соцсетей все больше и больше людей уходит, потому что желающих наложить руку на ваши данные стало настолько много, что проще соцсетями просто не пользоваться, — говорит Гостев. — И в следующем году число этих отказников будет значительно расти".

Со своей стороны отметим, что, несмотря на свою эксцентричность и даже эпатажность, прогнозы "Касперского" относительно рыночных тенденций в отрасли на поверку обладают высокой степенью точности. Так в 2013 г. из уст того же Гостева прозвучали мысли о том, что вскоре мир захлестнет "эпидемия" государственного огораживания внутри интернета и создание обособленных его фрагментов.

Киберэксперты начнут скрывать инциденты

Еще одной значимой тенденцией отрасли кибербезопасности с точки зрения "Лаборатории Касперского" станет замалчивание экспертами сведений о выявленных ими хакерских атаках.

По наблюдениям Гостева, целевые атаки сейчас становятся не просто инструментом кибершпионажа и кражи ценной информации, но и элементом большой геополитики. Ярчайший тому пример — известная история с взломом серверов Демократической партии США во время президентской предвыборной гонки и последовавшие за этим неподкрепленные однозначно трактуемыми доказательствами обвинения в адрес России.

"Мы в этом году видели настолько много сообщений о хакерских целевых атаках против тех или иных стран (все атакуют всех), что ожидаем значительного снижения публичной информации о таких атаках в следующем году, — заявляет Гостев. — Скажу честно, мы уже испытываем некоторые сомнения, стоит ли публиковать все то, что мы находим, поскольку последствия могут быть самыми неожиданными. Найдешь какой-нибудь вирус, скажешь, что он создан тем-то, а это приведет к геополитическому конфликту между странами".

Гостев уверен, что подобные мысли приходят в голову не только сотрудникам "Касперского". И хотя он заверяет, что пока его компания не собирается отказываться от публичности, в целом от его коллег по цеху мы будем слышать о целевых атаках все меньше и меньше. "Они будут уходить в тень, станут объектом внимания исключительно технических специалистов, а публику ими пугать не будут", — резюмирует он.

В центре внимания отрасли — криптовалюта

Главный финансовый вызов наступающего года в "Касперском" связывают с криптовалютами. В компании отмечают, что за последние несколько лет в этой области произошли грандиозные изменения: если раньше на рынке существовал лишь один биткойн, то сегодня число различных криптовалют доходит до полусотни, при этом около десяти из них имеют серьезную рыночную капитализацию. Государства уже смирились с неизбежностью виртуальных денег и постепенно начинают внедрять их в свои финансовые системы.

В компании не исключают, что в следующем году рынок криптовалют пополнится новыми образцами, за выпуском которых будут стоять реальные банки. В этой связи ряд банковских транзакций, в которых используются технологии блокчейна и основанные на них цифровые валюты, могут столкнуться с новыми угрозами и уязвимостями. Перед индустрией информационной безопасности же встанет новая задача по защите криптовалютной инфраструктуры.

"Технология блокчейна, использующаяся сегодня преимущественно в финансовых транзакциях, легко может стать альтернативным способом обеспечения безопасности любой информации, — рассуждает Гостев. — Принцип цепочки, выстроенной по определенным правилам и защищенной шифрованием, гарантирует, что на каждом этапе передачи информации обрабатывается лишь один блок данных. Следовательно, в случае атаки злоумышленники не смогут контролировать процесс транзакции, поскольку не получат все необходимые для этого данные. Этот принцип можно распространить на весь интернет".

Гостев полагает, что на базе блокчейна можно создать системы распределенных приложений, в которых различные компоненты программ или сервисов хранятся не в одном ЦОДе, а распределены между всеми участниками блокчейн-сети. "Такой подход не только защитит от кражи данных, но и обеспечит высокий уровень конфиденциальности всей информации, доступ к которой не смогут получить также корпорации и государства", — уверен эксперт.

Сnews

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