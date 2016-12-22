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    Yota отменяет безлимитный интернет-пакет

Yota отменяет безлимитный интернет-пакет


22.12.2016

Yota отменяет безлимитный интернет-пакет

Мобильный виртуальный оператор Yota с 2017 года откажется от пакетов с безлимитным мобильным Интернетом и введет пакеты с ограниченным объемом трафика, сообщает RNS со ссылкой на заявление генерального директора компании Владимира Добрынина.

 С 25 января 2017 года Yota начнет наряду с безлимитными тарифами продавать тарифы с пакетами звонков и интернет-трафика. В компании объясняют это тем, что первоначальная концепция оператора, ориентированная на продвинутых пользователей, практически исчерпала себя.

 При этом уже действующим абонентам Yota опция безлимитного интернет-пакета останется доступна.

 Сейчас оператор формирует стоимость новых тарифов. Глава компании пообещал, что они будут дешевле безлимитных предложений и сопоставимы с тарифами других операторов. Также Yota планирует ввести опцию "безлимитные мобильные приложения", которая позволит абонентам выбирать приложения, в которых не будет учитываться трафик.

 По данным компании, сейчас 85% абонентов используют в месяц не более 5 Гбайт трафика.

 Yota работает на сетях "МегаФона", компания стала первым оператором, предоставившим безлимитный Интернет. Весной 2016 года похожие предложения запустили "Билайн" и МТС. У "МегаФона" безлимитный Интернет доступен только в виде дополнительной опции для пакетных тарифов. В августе свой первый тариф с безлимитным Интернетом запустил Tele2.

Сomputerworld

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