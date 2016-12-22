Запросы на раскрытие данных пользователей Facebook за полгода выросли на 27%

22.12.2016







В первой половине 2016 года количество правительственных запросов на раскрытие данных пользователей Facebook увеличилось на 27% по сравнению со вторым полугодием 2015 года. Больше всего подобных требований соцсеть получила от правоохранительных органов США. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила администрация Facebook в своем отчете о правительственных запросах.

За указанный период времени количество требований по раскрытию данных выросло с 46 710 до 59 229. Более половины из них (56%) сопровождались ордером, запрещающим Facebook сообщать пользователям о запросах на получения доступа к их конфиденциальной информации. Число запросов на блокировку контента, нарушающего местные законодательства, наоборот, уменьшилось на 83% - с 55 827 до 9 663.

Помимо властей США, Facebook также сотрудничает с правоохранительными органами других стран и может раскрывать данные пользователей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, такой как угроза смерти. "Во всех случаях мы требуем от правоохранительных органов описать угрозу и пояснить, каким образом раскрытие данных поможет ее предотвратить", - сообщается в отчете. За период со второго полугодия прошлого и до первого полугодия текущего года соцсеть получила 3 106 подобных запросов на предоставление сведений о 4 192 пользователях.

Securitylab

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