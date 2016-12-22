Банкоматы будут приоритетом у хакеров в 2017 году

22.12.2016







В 2017 году хакеры сосредоточат усилия на краже средств из банкоматов. По прогнозам экспертов, в будущем году размер хищений с помощью банкоматов может превысить 2,5 млрд рублей (на 25-30% больше по сравнению с 2016 годом), пишут "Известия".

Согласно оценкам специалистов, в 2017 году число кибератак на банки возрастет на 30%. Подобная тенденция будет обусловлена растущей изобретательностью злоумышленников и недостаточными инвестициями кредитных организаций в собственную кибербезопасность. Вместе с тем, хакеры усилят атаки не только на банки, но и на их клиентов, в частности, через банкоматы (АТМ).

Существует два способа хищения средств через АТМ. Первый метод заключается в подключении хакерских устройств к диспенсеру банкомата (через внешнюю панель) и выводе имеющихся в нем денег. Второй способ предполагает проникновение во внутреннюю сеть банков для управления сетями банкоматов: злоумышленник получает доступ к серверу управления АТМ, запускает вредоносное ПО и затем с поддельных карт снимает средства. В случае инфицирования банкомата вредоносным ПО, потери понесут граждане, а доказать сам факт кражи будет довольно сложно.

Как пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, наиболее уязвимыми являются банкоматы без современного ПО, а также устройства, которые находятся на улицах и никак не охраняются.

Securitylab

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